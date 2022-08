Clarissa Garotinho (União Brasil) em solenidade na sede do Republicanos, no Rio de Janeiro - Divulgação / Republicanos

Publicado 25/08/2022 19:18

Nesta quinta (25), o Republicanos – partido do ex-prefeito do Rio e também candidato a deputado federal Marcelo Crivella – oficializou apoio à Clarissa Garotinho (União Brasil) na disputa por uma vaga ao Senado.



O presidente do diretório estadual e também postulante à Câmara dos Deputados, Luis Carlos Gomes, disse que é preciso ter uma mulher no Senado: “Tínhamos deixado em aberto o nosso apoio a um candidato ao Senado, mas estamos oficializando hoje o apoio a Clarissa. Motivo? Precisamos de uma mulher no Senado pelo Rio, o que não temos há muito tempo. No Republicanos, mulher não é uma cota; é uma necessidade”, disse.



Na solenidade, a parlamentar agradeceu o apoio e reforçou os valores cristãos: “Quero agradecer o apoio do Republicanos, que valoriza os mesmos valores cristãos que eu valorizo, que defende a pauta conservadora como eu defendo. E mais: o Republicanos foi um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, ajudando a criar e implantar o Auxílio Brasil. Fico muito orgulhosa”, concluiu.



A aspirante à Câmara Alta pelo Rio de Janeiro também fez aliança com a sua antiga legenda, o Partido Social Cristão (PSC).



Ambos os partidos contam com parlamentares e políticos evangélicos, o que deve reforçar o apoio da ala à Clarissa nestas eleições.



Para governador do Rio e presidente da República, o Republicanos já havia decidido apoiar Claudio Castro e Bolsonaro, ambos do Partido Liberal.