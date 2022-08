Cláudio Castro participa de caminhada no Jardim Catarina, em São Gonçalo - Divulgação / Rafael Campos

Cláudio Castro participa de caminhada no Jardim Catarina, em São GonçaloDivulgação / Rafael Campos

Publicado 26/08/2022 18:08

O candidato à reeleição ao governo do Rio Cláudio Castro (PL) esteve no bairro Jardim Catarina, nesta sexta-feira (26), e prometeu um projeto de mobilidade urbana que ligará Neves ao centro de São Gonçalo.

De acordo com o postulante, o Muvi – Mobilidade Urbana Verde Integrada –, “é o maior projeto de mobilidade da região” e será entregue à população até o fim deste ano.



“Resolvemos um importante nó no tráfego do Jardim Catarina com o novo viaduto, que entregamos recentemente. E o Muvi já tem seu projeto de ampliação até Guaxindiba”, disse o governador sobre o corredor expresso que terá 13,5km de extensão.



Durante caminhada pelas ruas do bairro, o candidato afirmou que mais de R$880 milhões estão sendo investidos em obras de infraestrutura em São Gonçalo, por meio do PactoRJ.



Na área de Segurança Pública, o postulante frisou que o projeto Segurança Presente foi ampliado e que deverá ganhar novas bases: “Em breve, vamos instalar uma nova unidade operacional dentro da Corregedoria da PM, em Neves, com núcleos de tropas operacionais especiais”, declarou.



Já na noite de ontem, o postulante esteve na Região dos Lagos. No encontro, que aconteceu na Praça São Cristóvão, em Cabo Frio, Castro falou sobre os projetos realizados durante sua gestão e prometeu que, se eleito, irá ampliar o programa Segurança Presente na Costa Azul.



O candidato também discursou sobre o início das aulas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que se instalará em Cabo Frio. Ele reforçou o desejo de querer iniciar o mais rápido possível os cursos de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais.



“Quanto à chegada da Uerj, já lançamos três importantes cursos: Medicina, Geografia e Ciências Ambientais. Agora, estamos trabalhando para realizar o vestibular em dezembro e começar as aulas o quanto antes”, explicou.