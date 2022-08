Candidato fez carreata pela Zona Sul da capital - Divulgação / Novo

Publicado 28/08/2022 18:42

Neste domingo, 28, o candidato ao Governo do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime realizou um "adesivaço" na Praia Vermelha, na Urca.



Saindo da Zona Sul, Ganime fez uma carreata que percorreu ruas e avenidas de vários bairros da capital por mais de duas horas. Acompanhado da esposa e de apoiadores, ele conversou com os eleitores e falou sobre o combate à violência.



"Uma das ações do meu governo será aumentar o efetivo policial nas ruas. A população do Rio tem medo de sair de casa, ou de que seus filhos não voltem para casa. As pessoas precisam voltar a se sentir seguras nas ruas do nosso estado. Já no início de 2023, vamos lançar um calendário de concurso nas polícias para os quatro anos de governo. Segurança Pública é prioridade para o Rio

voltar a crescer", afirmou Ganime.