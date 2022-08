Bolsonaro e Lula - Marcelo Camargo/Agência Brasil e Ricardo Stuckert/ Instituto Lula

Publicado 28/08/2022 21:31





A pressão das campanhas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Lula (PT) surtiu efeito e a TV Bandeirantes alterou a ordem dos candidatos nos púlpitos para o debate deste domingo (28). A informação foi publicada pelo candidato Ciro Gomes (PDT). O Grupo Bandeirantes ainda não se pronunciou sobre a mudança.

Os candidatos solicitaram a alteração após o sorteio feito pela equipe da emissora colocar ambos lado a lado no encontro. O pedido foi feito semanas após o acordo entre a TV e partidos para a realização do debate.

No Twitter, Gomes reclamou da decisão da emissora. Segundo a equipe política de Bolsonaro e Lula, a medida foi tomada para a segurança dos candidatos.

"O fato é inusitado, uma vez que a emissora e todas as campanhas assinaram e se comprometeram com as regras e sorteios realizados", disse Ciro.

Esse é o primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República nas Eleições deste ano. Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas de opinião, seguidos por Ciro Gomes e Simone Tebet (MDB). Felipe D'Avila (Novo) e Sorarya Thronicke (União Brasil) também participam do debate.

O debate

O debate é divido em três blocos. Uma das novidades, por esquema de segurança, é que não haverá plateia no estúdio onde estão os candidatos. A mediação é dos jornalistas e apresentadores da Band Adriana Araújo e Eduardo Oinegue nos dois primeiros blocos. Leão Serva (TV Cultura) e Fabíola Cidral (UOL) mediam o terceiro e último bloco.

No primeiro bloco, todos os candidatos têm um minuto e meio para responder perguntas programáticas, com uma pergunta para cada dois presidenciáveis e de acordo com a posição de cada um no estúdio, que foi definida por sorteio.

A seguir, cada candidato escolhe um adversário para responder uma pergunta. A questão deve ser feita em um minuto e a resposta não poderá ultrapassar quatro minutos. A réplica deve ser feita em um minuto. O sorteio definiu a seguinte ordem: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.

No segundo bloco, os candidatos devem responder em até quatro minutos uma questão feita por jornalistas. Esse tempo pode ser usado para resposta e réplica. Além disso, outro candidato deve comentar a resposta do concorrente em um minuto.

Por fim, no terceiro e último bloco, em confronto direto. Os candidatos têm um minuto para perguntas e réplicas, e quatro para resposta e tréplica. O sorteio definiu a seguinte ordem: Simone Tebet, Soraya Thronicke, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, Felipe D’Avila.

Depois, os candidatos devem responder em um minuto novas perguntas programáticas em ordem de sorteio com uma pergunta para cada dois candidatos. A ordem de respostas será: Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Felipe D’Avila e Jair Bolsonaro.