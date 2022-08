claudio castro - reprodução

claudio castroreprodução

Publicado 28/08/2022 19:16 | Atualizado 28/08/2022 19:20

O candidato à reeleição, Claudio Castro (PL), esteve em Padre Miguel, Senador Camará e Realengo, neste domingo, 28. O governador afirmou que pretende investir no reforço da segurança e na recuperação de conjuntos residenciais na Zona Oeste do Rio.

Candidato foi recebido por moradores e comerciantes de Padre Miguel, Senador Camará e Realengo durante carreatas e caminhada pelos bairros. "Nos meus 23 meses de governo, tenho dado atenção especial à Zona Oeste, uma região que tinha sido deixada de lado por outros governos. Aqui, vamos dar continuidade à política habitacional. Estamos devolvendo dignidade para milhares de famílias que vivem em conjuntos que não recebiam reformas há décadas", declarou.

Castro também afirmou que vai reforçar a segurança, ampliando o Segurança Presente. "O patrulhamento ostensivo já realizado pelo Bairro Presente na região tem garantido a redução da criminalidade. Em Padre Miguel e Realengo, o programa resultou na queda de roubos de rua em 44% e 27%, respectivamente", ressaltou.



Acompanhado do candidato a vice-governador, Washington Reis, e lideranças políticas, Cláudio Castro iniciou o domingo em Padre Miguel, em uma carreata pelas ruas do bairro, que tem recebido investimentos do governo, como a reforma do maior complexo habitacional da América Latina, o Dom Jaime Barros Câmara.



Senador Camará e Realengo



Em seguida, Castro caminhou pela comunidade do Sapo, em Senador Camará. Depois seguiu para Realengo, onde fez uma carreata passando por condomínios residenciais que estão sendo revitalizados pelo Estado.



"Quero reforçar que o povo voltou a ser importante para o Governo do Estado e não será diferente nos próximos quatro anos. Mesmo sem prometer, a gente voltou com as reformas dos condomínios. Já reabrimos 9 unidades do Restaurante do Povo e chegaremos a 20. É o Rio de Janeiro que volta a se recuperar", completou Castro.