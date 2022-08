Cyro Garcia conversou com moradores na sede da Associação de Moradores - Divulgação / PSTU

Cyro Garcia conversou com moradores na sede da Associação de MoradoresDivulgação / PSTU

Publicado 28/08/2022 18:53

Cyro Garcia, candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PSTU, participou de um comício em Santa Cecília, em Teresópolis.



A conversa ocorreu no domingo, 28 de agosto, na sede da Associação de Moradores (AMASC). Candidato apresentou o seu projeto, em contraposição ao que afirmou ser: "às mazelas sociais e econômicas dos ricos e poderosos no Estado e no município".



Na roda de conversa, participaram Florinda e Zezé, da chapa de Mulheres Socialistas. As profissionais de educação formam a candidatura coletiva para deputada estadual, junto com Sabrina e Carol Leal.