O candidato lembrou das leis que criou beneficiando as igrejasSamir Rodrigues

Publicado 28/08/2022 19:14

O candidato ao Senado pelo Rio da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), André Ceciliano, foi recebido na tarde deste domingo, 28, em um encontro de líderes da Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, presidida pelo pastor João Gomes.

Diante de cerca de 1500 pessoas, entre pastores e obreiros, o líder evangélico pediu uma oração para André para que ele atravesse esse período em paz. Ao falar às pessoas, André agradeceu a acolhida, disse que, embora católico, sempre abriu as portas da Alerj para escutar e ajudar no que for possível todas as denominações religiosas.



O candidato também lembrou das leis que criou beneficiando as igrejas. "Sou o autor da lei que zerou o ICMS das contas de luz das igrejas, além das contas de água e telefone", declarou.



O pastor João Gomes não pediu votos ou declarou apoio a André. Mas ressaltou que a igreja estava de portas abertas ao candidato petista, a quem chamou de irmão. "O André sempre abriu as portas da Alerj para nós ouvir e entender as nossas necessidades", comentou.