Ciro Gomes e LulaSérgio Lima/Poder360

Publicado 28/08/2022 21:35 | Atualizado 28/08/2022 21:36

O segundo domingo de campanha eleitoral movimentou menos a agenda dos candidatos à Presidência. Alguns participaram de reuniões internas e atos públicos, enquanto outros têm como compromisso único a participação no debate promovido pela TV Bandeirantes.

Ciro Gomes (PDT) participou do lançamento da candidatura de Antonio Neto a deputado federal no bairro da Liberdade, em São Paulo. No local, o presidenciável discursou e disse que é preciso falar sobre o que é fome, porque a elite brasileira está se embrutecendo. Às 21h, Ciro participou de debate.

O presidenciável Constituinte Eymael (DC) não divulgou agenda.

Felipe D'Avila (Novo) teve como único compromisso deste domingo a participação no debate.

O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) não divulgou agenda.

Léo Péricles (UP) não cumpre agenda de campanha hoje. Ele vai passar o dia com a família, o que, segundo a assessoria de imprensa, deve se repetir a cada cinco dias de viagem, depois que sua mãe foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem agenda pública hoje além da participação do debate.

Pablo Marçal (PROS) participou de uma reunião com a equipe de campanha na tarde deste domingo.

Roberto Jefferson (PTB) está em prisão domiciliar e não cumpriu agenda pública.

A candidata Simone Tebet (MDB) participou do debate entre os candidatos à Presidência.

Sofia Manzano (PCB) participou da comemoração de aniversário da União da Juventude Comunista na Vila Nossa Senhora da Luz, em Curitiba.

Soraya Thronicke (União Brasil) também tem como único compromisso a participação no debate de presidenciáveis.

Vera Lúcia (PSTU) participou de plenária, pela manhã, com candidatos do partido no Capão Redondo, zona sul paulistana.