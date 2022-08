Bolsonaro - AFP

Publicado 28/08/2022 21:42

Ao chegar ao primeiro debate presidencial das eleições na noite deste domingo, 28, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, afirmou que não vai "apertar a mão de ladrão" - em referência ao seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República.

A partir das regras acordadas previamente, Bolsonaro e Lula ficariam lado a lado no debate. Duas horas antes do debate, no entanto, o candidato do PDT, Ciro Gomes, foi às redes sociais dizer que houve uma mudança repentina que separou os principais candidatos.

A informação que circulava quando a campanha de Lula chegou ao local era de que o GSI havia solicitado a troca. Questionado se pediu a troca, Bolsonaro respondeu que "não interessa". "Posso ficar do lado do Lula sem problema nenhum. Eu faço um pedido, se houve a troca, volta ao normal. Mas só uma coisa, não vou apertar a mão de ladrão", declarou.