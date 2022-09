Garcia quer replicar no Tietê a experiência de despoluição do Rio Pinheiros - Reprodução

Garcia quer replicar no Tietê a experiência de despoluição do Rio PinheirosReprodução

Publicado 02/09/2022 15:20

São Paulo - Governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia repudiou o ataque contra o diretório do PSDB. "Violência é lamentável", disse em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 2. Na noite de quinta-feira, 1º, o partido afirmou que a sede "foi alvo de um tiro"."Não podemos conviver com violência, nem em eleição, nem no nosso dia a dia. Enquanto governador, estou atento, apoiando as polícias nas ações de combate ao crime. Como político, também repudio qualquer tipo de violência física, material nas eleições estamos em um país democrático. É fundamental a gente debater ideias, debater projetos e jamais partir para a violência", completou. O deputado estadual Roque Barbieri (Avante), foi flagrado por câmeras de segurança fazendo o disparo dentro do diretório na Rua Estados Unidos, nos Jardins . Garcia não deu mais detalhes sobre o caso, apenas frisou que é um "caso de polícia" e disse esperar "que fique esclarecido o mais rapidamente possível".Garcia também comentou sobre as ameaças do Primeiro Comando da Capital (PCC), reveladas pela reportagem da Veja. Segundo a apuração da revista, chamadas telefônicas e um bilhete que "demonstram a insatisfação do crime organizado com a transferência de presos e com a apreensão de armas", foram interceptados e motivo para aumento da segurança do governador."Apesar dessas ameaças, não vou retroceder um milímetro no combate ao crime", falou. "A partir dos próximos dias, vamos fazer transferências do sistema penitenciário do Estado de São Paulo, para a gente não admitir nenhum tipo de indisciplina dentro do sistema penitenciário."Ele não confirmou o aumento da segurança dele e da família. Apenas informou que isso é responsabilidade da "Casa Militar".