Rodrigo Neves percorreu a região e falou sobre infraestrutura, desenvolvimento e meio ambiente - Divulgação / Rodrigo Neves

Publicado 02/09/2022 21:04

O candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, percorreu nesta sexta-feira, dia 2, a região Sul Fluminense. Acompanhado do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, dos ex-prefeitos de Piraí Luis Antonio da Silva Neves e de Porto Real Ailton Marques, o candidato caminhou pelas duas cidades, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende.

“Resende é uma cidade muito importante do Rio de Janeiro e do Brasil. Tem um polo industrial muito importante no setor automotivo, também no complexo de defesa do Brasil e um polo metal-mecânico que precisa ser fortalecido”, afirmou Neves durante entrevista à Rádio Top.

Em Porto Real, o postulante ressaltou a importância de modernizar e moralizar o sistema de transporte local, melhorando a ligação com Resende. Ele afirmou que, se eleito e se for necessário fará novas licitações para as concessões rodoviárias na região.

Em Volta Redonda, ao lado do presidente da Câmara dos Vereadores, Sidney Dinho, comentou sobre a importância de criar estratégias para desenvolver a Economia para recuperar empregos. A região é conhecida por ser a sede da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), para Neves “o Estado precisa, junto com a Prefeitura, definitivamente viabilizar uma solução para o problema da poluição do ar aqui em Volta Redonda. Com um governo que funcione para a população, é possível que a gente tenha um diálogo firme com as indústrias, especialmente a CSN, para melhorar neste quesito”.

Com o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Neves e Carlos Lupi visitaram a praça Getúlio Vargas e, em frente ao memorial em homenagem ao ex-presidente, falaram sobre o desenvolvimento do interior. “A gente tem a dimensão da importância do desenvolvimento do interior. Vamos lutar para desenvolver também, e principalmente, o interior do Estado. Vamos gerar emprego, renda e oportunidade para a juventude”, afirmou Rodrigo.