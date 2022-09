Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 06/09/2022 08:37

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta terça-feira:



Cláudio Castro (PL): o candidato se encontrará com engenheiros sanitaristas e ambientalistas às 9h na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-RIO), no Centro do Rio.



Cyro Garcia (PSTU): o candidato fará uma panfletagem em São Cristóvão, próximo ao Colégio Pedro II, a partir de 11h30. À noite, Cyro se reúne com o Comitê de Campanha, a partir das 18h.



Eduardo Serra (PCB): às 11h40, o candidato dará uma entrevista ao SBT.



Juliete Pantoja (UP): a candidata fará uma panfletagem às 10h pelas ruas da Ilha do Fundão. Às 15h, participa de um ato pelo Dia Internacional da Vítimas do Estado, em frente à Estátua de Marielle Franco, no Centro do Rio. De lá, a candidata segue para a Praça XV onde realizará uma nova panfletagem, fechando a noite com uma entrevista às 21h ao canal da Twitch SovietLunox.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda de campanha.



Marcelo Freixo (PSB): às 13h30, o candidato se encontrará com entidades de defesa dos direitos dos animais na Suipa, em Benfica, onde assinará carta compromisso com propostas para o setor.



Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 9h, o candidato tomará um café da manhã com apoiadores em Rio Bonito, fazendo uma visita às fábricas locais logo em seguida. Na parte da tarde, Ganime caminhará pelas ruas do Centro de Rio Bonito para conversar com eleitores. Às 16h, fará uma caminhada no Centro de Bacaxá/Saquarema, na Região dos Lagos. O candidato termina a noite às 21h, com uma panfletagem na Rua Dias Ferreira, no Leblon, Zona Sul do Rio.



Rodrigo Neves (PDT): às 9h30, o candidato faz uma caminhada em Nova Iguaçu, com início na Praça Rui Barbosa. Às 14h30, participa de uma carreata em São Gonçalo e às 19h tem um encontro com lideranças políticas em Curicica, na Zona Oeste do Rio.



Wilson Witzel (PMB): pela manhã, o candidato cumprirá uma agenda particular. Às 14h, participa de uma reunião com candidatos do seu partido, e às 18h participa da gravação de podcast.