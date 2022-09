Desfile cívico e militar de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 07/09/2022 12:05

Começou na manhã desta quarta-feira, 7, em Brasília, o desfile cívico-militar em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. A cerimônia, na Esplanada dos Ministérios, conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, que convocou seus apoiadores para fazer um ato político. Militantes acompanham a solenidade vestidos com camisetas verde-amarelas e carregando bandeiras do País. A abertura do evento aconteceu com a execução do hino nacional.

O chefe do Executivo deve discursar em um trio elétrico, após o desfile. À tarde, ele viaja para o Rio de Janeiro, onde vai participar de uma manifestação na orla de Copacabana.

Depois de uma queda de braço entre Bolsonaro e o governador Ibaneis Rocha (MDB), a Secretaria de Segurança do Distrito Federal (DF) manteve a proibição da entrada de caminhões na Esplanada.

Na noite da segunda-feira, 5, um grupo de caminhoneiros tentou furar o bloqueio na região, o que levou ao fechamento preventivo do acesso à Esplanada.

No ano passado, a Esplanada foi invadida na noite anterior ao 7 de setembro por caminhões, o que gerou temor de invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).