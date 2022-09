Paulo Ganime (Novo) cumprimenta eleitores na Baixada Fluminense - Divulgação

Paulo Ganime (Novo) cumprimenta eleitores na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 11/09/2022 12:44

O candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime, participou da inauguração do comitê de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado, 10. Acompanhado do candidato a vice-presidente Tiago Mitraud e de apoiadores, Ganime seguiu para uma caminhada na Feira Livre de Edson Passos, em Mesquita, e falou sobre os graves problemas do transporte público no Estado.



"O trabalhador da Baixada Fluminense está cansado de sair cedo de casa e chegar atrasado no trabalho. Com planejamento e integração, conseguiremos transformar o trem em uma linha de metrô da Pavuna até Belford Roxo para atender à grande demanda de viagens. Nós vamos aproveitar a infraestrutura do trem e converter para metrô", afirmou Ganime.



Em seguida, o candidato do Novo caminhou na Feira de Honório Gurgel, na Zona Norte da capital. Ganime cumprimentou comerciantes e moradores, e apresentou suas propostas. De lá, Ganime e Mitraud foram para a escola de samba Arrastão de Cascadura, onde aproveitaram para comer o tradicional angu do bairro e conversar com os eleitores.



No fim da tarde, o candidato voltou à Baixada para uma reunião com reservistas em São João de Meriti. O deputado federal e candidato a vice-presidente na chapa do partido Novo, Tiago Mitraud não poupou elogios ao comentar o dia de campanha ao lado de Ganime.

"É muito importante termos candidatos que realmente estão dispostos e conhecem a realidade da população. Conversamos com inúmeros comerciantes e cidadãos que estão insatisfeitos com a forma de se fazer política no Rio e no Brasil. Tenho certeza que essa nossa parceria Brasília-Rio de Janeiro será muito importante para toda a população, especificamente aqui da Baixada Fluminense e da Zona Norte do Rio", disse Mitraud.



Ganime também falou sobre o abandono das regiões." Hoje estivemos na Baixada Fluminense e na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Dois locais esquecidos pelos governantes, em especial na questão da mobilidade urbana. A SuperVia é um problema grave no Estado e essas duas regiões dependem muito do trem. Nós vamos revisar e reajustar esse contrato. Assim como o Governo do Estado tem que fazer a sua parte, com investimento e segurança", ressaltou o candidato.