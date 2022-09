Bolsonarista corta distribuição de marmita a eleitora de Lula - Reprodução

Publicado 11/09/2022 16:51

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um homem aparece dizendo que não vai mais dar marmitas a uma mulher que revela ser eleitora do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vídeo já foi visto mais de um milhão de vezes no Twitter.



O apresentador Luciano Huck, a cantora Zélia Duncan e outras personalidades condenaram a postura do homem não identificado. Em meio à repercussão, Lula também se manifestou.



No vídeo, é possível ver que o homem está em uma rua escura, conversando com uma mulher no portão de uma casa.