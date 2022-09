Thiago Pampolha deve ser o novo candidato a vice na chapa de Cláudio Castro - Divulgação

Thiago Pampolha deve ser o novo candidato a vice na chapa de Cláudio CastroDivulgação

Publicado 11/09/2022 13:37 | Atualizado 11/09/2022 13:43

O deputado estadual Thiago Pampolha (União) deve ser anunciado, ainda neste domingo (11), como o novo vice na chapa de Cláudio Castro (PL) pela reeleição ao Governo do Rio. O vice original, Washington Reis (MDB), entregou à Justiça Eleitoral sua carta de renúncia na sexta-feira. Desde então, vários nomes já circularam como possíveis substitutos do ex-prefeito de Duque de Caxias. O governador, no entanto, já telefonou para Pampolha fazendo o convite, e políticos se deslocam para o Palácio Guanabara. Espera-se um comunicado oficial ainda hoje.



Outros nomes circularam como fortes candidatos a ocupar o posto. Entre eles, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Vinícius Farah (União) e o deputado federal Dr. Luizinho (PP). Ambos, no entanto, enfrentaram obstáculos diferentes: Farah não era aceito por parte da coligação, que ameaçou abandonar a aliança. Luizinho, por outro lado, é um nome com muita força na Baixada Fluminense, e a disputa pela herança de seus votos gerou atritos. Além disso, o União — partido com o maior fundo eleitoral — insistiu em ter um nome próprio.



Visto como um nome pacificador, pesaram também a favor de Pampolha a proximidade pessoal com o governador, além da aprovação de seu nome por Washington Reis. Com forte atuação na Zona Oeste do Rio, o deputado estadual Thiago está em terceiro mandato, reeleito em 2018 com 46.137 votos. Ele foi secretário de Meio Ambiente durante a gestão de Castro, e foi exonerado para poder concorrer nestas eleições. Ele também participou da gestão de Luiz Fernando Pezão como chefe da pasta de Esporte Lazer e Juventude. Em 2010, aos 23 anos, foi o mais jovem parlamentar da história da Alerj.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crime ambiental cometido em seu primeiro mandato como prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis teve recurso negado pela Segunda Turma da Corte na última terça-feira (6). Para se manter na corrida, ele ainda precisaria reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que indeferiu seu pedido de candidatura na semana anterior.