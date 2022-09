Candidato à reeleição, Bolsonaro tem dito que só vai aceitar o resultado das eleições de outubro se o pleito for "limpo e transparente". - Divulgação

Candidato à reeleição, Bolsonaro tem dito que só vai aceitar o resultado das eleições de outubro se o pleito for "limpo e transparente". Divulgação

Publicado 14/09/2022 10:18

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que vai continuar no Palácio do Planalto se essa for a "vontade de Deus". Caso contrário, afirmou o chefe do Executivo, ele "passa a faixa", ou seja, entrega o cargo. Candidato à reeleição, Bolsonaro tem dito que só vai aceitar o resultado das eleições de outubro se o pleito for "limpo e transparente". Ao mesmo tempo, o presidente tem colocado em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas, sem apresentar provas ou indícios de irregularidades.

"Se essa for a vontade de Deus, eu continuo (na Presidência). Se não for, a gente passa, aí, a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro no corrente ano", declarou Bolsonaro, em entrevista a um podcast voltado para jovens cristãos.

Ao lembrar a facada que sofreu durante a campanha presidencial de 2018, em Minas Gerais, e levantar a possibilidade de um novo atentado, Bolsonaro afirmou que não quer "morrer como herói", mas que fez um juramento de que morreria pela Pátria.