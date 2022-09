Cláudio Castro (PL) mantém a liderança nas intenções de voto para o Governo do Rio, segundo Pesquisa Genial/Quaest - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/09/2022 13:38 | Atualizado 15/09/2022 14:05

Candidato à reeleição, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), vem mantendo a liderança nas últimas pesquisas de intenção de voto. É o que mostra a série de estudos realizada pelo Instituto Genial/Quaest para as eleições no Estado.Na última pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta as opções aos entrevistados, Castro aparece com 20% das intenções de voto, contra 9% de Marcelo Freixo. Eleitores indecisos somam 65%. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira, 15 Quando perguntados se a escolha do voto para governador era definitiva, 50% dos entrevistados responderam que poderiam mudar de opinião, enquanto 48% se mostraram convictos. Não responderam ou não souberam responder somou 2%.Em março deste ano, quando a primeira pesquisa foi divulgada, Castro já aparecia na liderança, com 4% das intenções de voto, contra 2% de Marcelo Freixo (PSB). Os demais candidatos, juntos, somavam 2%.Com o início do período de campanha eleitoral, em agosto, o governador apresentou uma melhora, alcançando 10% das intenções de voto. Já a variação de Freixo foi de apenas um ponto porcentual para mais, passando para 3%.

Castro também mantém a liderança na pesquisa estimulada, quando o pesquisador fornece ao entrevistado os nomes dos candidatos. Na última pesquisa, o candidato do PL aparece com 31% das intenções de voto, contra 21% de Freixo.Em março, Castro aparecia com 22%, subindo para 25% em agosto. No mesmo intervalo, Marcelo Freixo subiu de 18% para 19%. O número de indecisos variou de 11% para 13%.CEO da Quaest, Felipe Nunes avalia que as eleições estaduais tendem a ter um percentual de voto espontâneo maior do que as eleições presidenciais por despertarem menos interesse no eleitor. “O atual governador caminha para consolidar a liderança na disputa com a vantagem mostrada hoje na pesquisa. Freixo, em segundo, também tem distância segura em relação a Rodrigo Neves. A dúvida é se o pleito será definido em primeiro ou segundo turno. Mas o favoritismo de Castro se consolida em qualquer dos casos”, aposta o CEO.Na possibilidade de Castro e Freixo disputarem o segundo turno nas eleições para o Governo do Rio, se as eleições fossem hoje, o atual governador ganharia a disputa com 42% dos votos, contra 34% de seu opositor. Em março deste ano, Cláudio Castro aparecia com 34%, contra 30% de Marcelo Freixo.Na disputa contra Rodrigo Neves, do PDT, Castro mantém a liderança, com 43% dos votos, contra 24% de Neves. Em março, Castro já aparecia com 34%, enquanto o pedetista somava 20% das intenções de voto.