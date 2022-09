Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 15/09/2022 09:23

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta quinta-feira, 15:

Cláudio Castro (PL): às 9h, o candidato visita as obras do Rio Imagem, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Cyro Garcia (PSTU): o candidato participa do ato dos profissionais da Educação do município do Rio ao meio-dia, em frente à Prefeitura. À tarde, a partir das 14h, Cyro acompanha a assembleia dos profissionais da Educação no Município. Às 18h, estará no Espaço Tuia, no Centro do Rio, lançando o caderno com o programa de Governo junto a apoiadores e militantes do partido.

Eduardo Serra (PCB): às 14h, o candidato dará uma entrevista ao Giro Serra, em Petrópolis. Na sequência, realizará uma panfletagem pelas ruas da cidade serrana, terminando o dia com uma roda de conversa com os moradores.

Juliete Pantoja (UP): às 9h, a candidata faz uma caminhada na feira da Rua Morais e Silva, na Tijuca, seguindo para o Centro, às 12h, para uma panfletagem próximo ao Ministério da Saúde. Às 15h, a atividade segue pelo Largo da Carioca. A candidata encerra sua agenda às 17h, com uma conversa com trabalhadores da UFRJ, na Ilha do Fundão.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): às 11h30, o candidato fará uma caminhada pelas ruas do Centro de Itaboraí para cumprimentar eleitores.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 8h, o candidato deu uma entrevista à revista Veja. Às 13h, fará panfletagem na rua Uruguaiana, no Centro do Rio, e às 19h, participa de uma live com o jornalista Leandro Narloch e o candidato a vice-governador Helio Secco.

Rodrigo Neves (PDT): o candidato grava seu programa eleitoral para TV e rádio na parte da manhã e realiza uma carreata, às 14h30, em Itaboraí.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.