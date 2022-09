Ganime fez panfletagem na estação do metrô da Antero de Quental, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 14/09/2022 20:59

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro , Paulo Ganime (Novo) fez panfletagem na estação do metrô da Antero de Quental, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira,14. Acompanhado da esposa e candidatos a deputados do partido, Ganime conversou com a população sobre suas propostas para geração de emprego e renda no Estado.



"A taxa de desemprego do Rio de Janeiro é a terceira maior do Brasil. Muitos estão morando nas ruas por falta de oportunidade. Nós precisamos gerar emprego no Rio combatendo à violência que afasta as empresas, reduzindo e prorrogando o pagamento do ICMS ,desburocratizando o Estado e oferecendo cursos técnicos profissionalizantes . Com cursos que duram até 6 meses, vamos colocar o jovem no mercado de trabalho. A gente tem o exemplo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do meu partido e vem atraindo investimentos. Vamos criar novos postos de trabalho pra essas pessoas que estão com dificuldade hoje de colocar comida na mesa", afirmou.



No início da tarde, o candidato participou de um debate com estudantes da PUC Rio, na Gávea. "Com boa gestão, nós vamos combater a corrupção e o mau uso das verbas públicas", ressaltou Ganime.