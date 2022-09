Candidatos à Presidência da República - Divulgação / O Dia

Publicado 15/09/2022 08:45

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta quinta. Candidatos têm agenda nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Entre as atividades estão entrevistas, reuniões e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 9h, dá entrevista ao Programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, às 10h tem encontro com militantes e candidatos pedetista na Casa 12, às 14h10 dá entrevista à CBN, às 15h tem encontro no Porto Digital e às 20h faz live para a CiroTV do Alto do Brasil. Todos os compromissos são em Recife.

Constituinte Eymael (DC): às 13h fará caminhada no bairro da Penha, em São Paulo.

Felipe D’Avila (Novo): às 11h tem reunião na Associação dos Delegados da Polícia Federal em São Paulo.

Jair Bolsonaro (PL): atividades internas da campanha em Brasília.

Léo Péricles (UP): às 10h tem entrevista com a imprensa, às 12h participa de almoço na Casa de Referência Mulheres Mirabal e conversa com as mulheres do Movimento de Mulheres Olga Bernario, às 15h faz panfletagem no centro de Porto Alegre, às 17h30 participa de debate na faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS e às 20h realiza live. Todos os eventos ocorrem na cidade de Porto Alegre.

Lula (PT): às 18h, participa do ato Todos Juntos por Minas Gerais, em Monte Claros (MG).

Padre Kelmon (PTB): cumpre agenda na capital federal. Às 10h participa da caminhada Vai ter Bíblia Sim, no Setor Comercial Sul e na Universidade de Brasília (UnB). Às 13h, participa de entrevista ao jornal Correio Braziliense e à emissora TV Brasília.

Simone Tebet (MDB): às 9h tem coletiva de imprensa no Hotel Confort, em Fortaleza. Às 10h, realiza caminhada no centro de Fortaleza e às 12h tem um almoço com jovens empresários e sociedade civil. Às 16h, em São Luís, faz caminhada na Rua Grande e às 19h participa de encontro de pastoras e lideranças evangélicas femininas do Nordeste da Igreja Assembleia de Deus.

Sofia Manzano (PCB): agenda não informada.

Soraya Thronicke (União): às 8h, concedeu entrevista online à Rádio Máxima FM, da Região do Vale do Paraíba (SP). Às 10h participa do Diálogo com os Presidenciáveis organizado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), em São Paulo. No início da tarda grave entrevista para o portal Money Report e, às 16h, tem gravação para o programa eleitoral gratuito.

Vera (PSTU): às 19h, participa de live com o Coletivo 4P em Ponta Grossa (PR).