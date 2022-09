Candidatos ao governo do Rio de Janeiro - Divulgação / O Dia

Publicado 15/09/2022 20:38

Os novos números da corrida pelo Governo do Rio apurados pelo Datafolha, divulgados na noite desta quinta-feira (15), mostram estabilidade. O levantamento, encomendado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo mostra o governador Cláudio Castro na frente, com os mesmos 31% de intenção de votos apresentados duas semanas atrás. Marcelo Freixo (PSB), o segundo, oscilou um ponto positivo, chegando a 27%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-00509/2022.

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) foi outro a oscilar um ponto, atingindo 8% das intenções de voto. Os demais postulantes seguem em empate técnico: Wilson Witzel (PMB): 3%; Eduardo Serra (PCB): 3%; Cyro Garcia (PSTU): 3%; Paulo Ganime (Novo): 1%; Juliete Pantoja (UP): 1%; e Luiz Eugênio (PCO): 1%.

A quantidade de pessoas que declarou a intenção de votar em branco ou anular continua no mesmo patamar: 14%. Indecisos somam 8%, ante 10% na pesquisa anterior.



No levantamento espontâneo, quando o entrevistado responde em quem pretende votar sem ser apresentado a uma lista de candidatos, Castro e Freixo apareceram empatados numericamente, com 17% cada. Rodrigo Neves foi citado por 3% e Paulo Ganime, por 1%. O mesmo índice declarou a intenção de votar "no atual governador". 39% das pessoas declararam não saber quem será o escolhido.

Segundo turno

Cláudio Castro tem dois pontos de vantagem sobre Marcelo Freixo no segundo turno, configurando um empate técnico. Eles apresentam, respectivamente, os índices de 43% e 41% das intenções de voto. O pessebista apresentou um crescimento acima da margem, visto que foi mencionado por 37% dos eleitores na pesquisa divulgada no dia 1. O governador, por outro lado, oscilou um ponto para baixo.



O Datafolha ouviu 1.202 pessoas de terça a quinta-feira, em 34 municípios do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.