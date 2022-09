Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 16/09/2022 09:38

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta sexta-feira, 16:

Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição se encontra com representantes do Sindicato de Bares e Restaurantes (SindRio) para apresentar propostas para o setor.

Cyro Garcia (PSTU): o candidato não possui agenda pública.

Eduardo Serra (PCB): o candidato participa de um debate com candidatos a governador promovido pelo DCE Unirio.

Juliete Pantoja (UP): às 9h, a candidata fará uma panfletagem no Centro de Cabo Frio. Na parte da tarde, Juliete conversa com estudantes do IFF Cabo Frio às 12h. Na sequência, faz uma nova panfletagem às 15h pelo centro de São Pedro da Aldeia, terminando o dia com uma caminhada pelas ruas do Centro de Cabo Frio para conversar com apoiadores.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): o candidato participa, às 10h30, de uma caminhada no Caju, no Centro do Rio, acompanhado pelo candidato a vice, Cesar Maia, para conversar com a população sobre obras de moradia e urbanização.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 9h, o candidato tem uma reunião com membros da Acham Brasil para apresentar suas propostas para o Rio de Janeiro. Às 16h, dará uma entrevista para o Podfla, e às 19h participa de outro podcast com os candidatos do Novo Renê Freitas e George Neder.

Rodrigo Neves (PDT): às 9h, o candidato fará a gravação de seu programa eleitoral. Às 15h, participa de uma sabatina promovida pela revista Veja.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.