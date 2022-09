Candidatos à Presidência da República - Divulgação / O Dia

Candidatos à Presidência da RepúblicaDivulgação / O Dia

Publicado 16/09/2022 12:56 | Atualizado 16/09/2022 14:34

Divulgado nesta sexta-feira, 16, o novo levantamento do Instituto MDA Pesquisa, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostra o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto no primeiro turno com 43,4% dos votos. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), continua em segundo lugar, com 34,8%.



Tanto Lula quanto Bolsonaro oscilaram positivamente em relação ao levantamento anterior, de 30 de agosto. Dentro da margem de erro, o petista melhorou 1,1 ponto porcentual e o atual chefe do Executivo, 0,7 ponto.



Em terceiro lugar na corrida eleitoral está Ciro Gomes (PDT), com 5,6%.



Na sequência aparecem Simone Tebet (MDB), que acumula 4,7% das intenções de voto; Soraya Thronicke (União Brasil), com 0,7%; Luiz Felipe d'Avila (Novo), com 0,3%; e Vera Lúcia (PSTU), com 0,2%.



Brancos e nulos são 4,1% e indecisos, 6,0%.



Segundo turno



Nas projeções para um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 49,4% a 39,3%. O petista derrotaria Simone Tebet por 49,1% a 28,7% e Ciro Gomes por 47,5% a 30,9%.



Num confronto entre Bolsonaro e Ciro Gomes, haveria empate na margem de erro, com 41,9% para o ex-governador e 40,1% para o atual presidente.



Numa disputa entre Bolsonaro e Simone Tebet, o chefe do Executivo alcançaria 41% e a senadora, 38,8%.

Pesquisa mostra que 55,4% não votariam 'de jeito nenhum' em Bolsonaro

O levantamento mostra também que 36% têm "mais medo" da continuidade do governo Bolsonaro, enquanto 30,5% têm "mais medo" da volta de Lula ao Planalto.



Dos entrevistados, 22,3% não têm medo do resultado.



Para o levantamento, foram realizadas 2.002 entrevistas no intervalo de 12 a 14 de setembro. A margem de erro é de 2,2 ponto porcentual e o nível de confiança é de 95%. O número do registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-06984/2022.