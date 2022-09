Freixo falou da importância de resgatar a credibilidade e a estabilidade do governo - Paula Johas

Freixo falou da importância de resgatar a credibilidade e a estabilidade do governoPaula Johas

Publicado 19/09/2022 19:11

O candidato a governador Marcelo Freixo (PSB) participou, na manhã desta segunda-feira (19), de encontro com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, no Centro da capital. Freixo foi recebido pelo presidente da entidade, Eduardo Eugênio Gouvea Vieira. Também estiveram presentes os candidatos ao Senado, André Ceciliano (PT) e Alessandro Molon (PSB).

Para Freixo, é importante resgatar a credibilidade e a estabilidade do governo do Rio de Janeiro para atrair investimentos e gerar emprego. "O Rio de Janeiro vive uma crise política que alimenta a crise econômica. Não é possível desvincular uma da outra. Por isso meu governo vai resgatar a autoridade e a confiança, o que os investidores querem é previsibilidade e respeito aos contratos para poderem trabalhar e prosperar. Não dá para um Estado se desenvolver quando cinco ex-governadores foram parar na cadeia por corrupção", explicou.

O candidato prometeu retomar os investimentos na indústria do petróleo, realizar um pacote de obras de infraestrutura e fortalecer as agências reguladoras para melhorar o ambiente de negócios. "Nós vamos fazer um pacto pelo desenvolvimento, unindo municípios, Estado, governo federal e iniciativa privada. O Rio de Janeiro produz 80% do petróleo nacional, mas refina apenas 11%. Nós vamos, junto com o governo federal, ampliar a capacidade de refino em nosso Estado. Vamos revitalizar o Arco Metropolitano, para que ele seja um impulsionador da economia. E investir na infraestrutura do transporte em todo o Estado", disse.

O postulante afirmou que garantir segurança pública de qualidade é fundamental para atrair investimentos. O candidato pretende combater o roubo de cargas e retomar territórios hoje ocupados pelo tráfico e pelas milícias. "Teremos um polícia bem treinada e bem equipada para combater o crime de forma eficiente e botar bandido na cadeia. E vamos investir pesado em políticas sociais, através dos Bairros Prosperidade, para dar qualificação profissional para a nossa juventude ter mais oportunidades", concluiu.