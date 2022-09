Freixo também prometeu reformar as estações para dar mais conforto aos passageiros - Pedro Prado

Publicado 21/09/2022 21:40

O candidato ao governo Marcelo Freixo (PSB) esteve na manhã desta quarta-feira (21) na estação de trem da Penha, na Zona Norte da capital, para falar com passageiros sobre propostas para melhorar o transporte público. Acompanhado por apoiadores, o postulante realizou caminhada no entorno da estação.

Freixo prometeu reduzir o valor do Bilhete Único de R$ 8,55 para R$ 7. "Eu vou investir, fiscalizar e vou resolver o problema da Supervia, em vez de só ficar reclamando como faz o atual governador. E tem o Bilhete Único, que vai permitir você pegar 3 transportes em vez de 2 como é hoje" afirmou.

O candidato também prometeu reformar as estações para dar mais conforto aos passageiros e transformá-las em polos comerciais para gerar emprego e renda. "Tem muito movimento nas estações e no entorno, há um potencial de geração de emprego que precisa ser aproveitado. Também vamos garantir acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, que hoje não são tratadas com dignidade", disse.

Freixo afirmou que pretende fortalecer a fiscalização para garantir o cumprimento do contrato. "Hoje as indicações para todas as agências seguem critérios políticos, não técnicos. O resultado é que a fiscalização é frouxa e os passageiros pagam o preço. Nosso governo terá autoridade e nós vamos colocar ordem na SuperVia", concluiu.