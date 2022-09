PF interdita TV bolsonarista ligada a Ciro Nogueira - Divulgação

Publicado 23/09/2022 18:59

Teresina - A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (23), em Teresina, três mandados de busca e apreensão com o objetivo de apurar denúncia de crime eleitoral formulada pelo Ministério Público Eleitoral. Um dos alvos foi a sede da TV Piauí, um canal na Internet criado e patrocinado pelo ministro licenciado da Casa Civil, Ciro Nogueira. O mandado foi expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PI). As informações foram reveladas pelo portal Piauí Hoje.

O jornalista Douglas Ferreiras foi interrompido ao vivo enquanto apresentava o programa Café Notícias, transmitido pelo Youtube. Ele foi surpreendido pelos agentes da PF, que ordenaram o encerramento da transmissão. A TV já havia sido notificada sobre a ordem judicial, mas manteve a programação. A Polícia Federal não deu detalhes sobre os demais endereços onde os mandados foram cumpridos.



Ainda segundo o site, a televisão foi criada após Ciro Nogueira ter rompido politicamente com o grupo do ex-governador Wellington Dias, do PT. Além disso, o canal é acusado de criar e calúnias à honra de adversários de Jair Bolsonaro, principalmente os candidatos petistas a governador, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias, ex-governador do estado e líder nas pesquisas de intenção se votos para o Senado.