Paulo Ganime (Novo) fez caminhada e panfletagem no Centro de ParatyDivulgação

Publicado 23/09/2022 21:46

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro , Paulo Ganime (Novo) fez caminhada e panfletagem no Centro de Paraty, na tarde desta sexta-feira (23). Acompanhado da esposa e apoiadores, Ganime conversou com a população sobre suas propostas para a região da Costa Verde.



"O estado do Rio só vai se tornar economicamente forte com um interior forte. Paraty é um lugar incrível, histórico e turístico. Destinei recursos para Paraty através da UFRJ para um projeto sobre cultivo de algas. O potencial da economia azul no Rio de Janeiro é fantástico. A pesca é feita no Rio, mas a industrialização toda vai para outros estados, como por exemplo Santa Catarina. Nós precisamos mudar isso com a questão fiscal, a desburocratização do Estado e formação de mão de obra", afirmou Ganime.



O candidato também falou sobre a importância da questão ambiental. "O Rio tem que aproveitar a pauta ambiental como alavanca do desenvolvimento econômico, de criação de emprego e renda, desde o turismo, até a exploração adequada dos nossos parques e reservas ambientais. Cuidar do saneamento básico, que impacta o meio ambiente, a saúde pública, o turismo, melhorando a qualidade das nossas lagoas, rios e mares", disse.



À noite, o candidato participou de uma reunião no Sindicato dos Estivadores, no Centro de Angra dos Reis.