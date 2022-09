Durante visita à cidade, Castro conversou com moradores e comerciantes - ROGERIO SANTANA

Publicado 24/09/2022 18:09

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, participou de uma carreata com eleitores em Itaboraí, nesta sexta-feira, 23. Durante visita à cidade, Castro conversou com moradores e comerciantes e ressaltou importantes iniciativas para consolidar o desenvolvimento econômico do município. Entre as ações está a reativação do Polo GasLub, antiga demanda da população.

Postulante afirmou que durante os dois anos de sua gestão, foram destinados mais de R$ 400 milhões para Itaboraí, por meio do programa PactoRJ. "Itaboraí sofreu muito nos últimos anos com a falta de emprego. Agora, está voltando a crescer com a reaproximação do Governo do Estado e com a destinação de recursos voltados para intervenções em infraestrutura e outras áreas. Recuperamos mais de 30 mil empregos na região de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói e Maricá. No estado, foram 360 mil postos de trabalho. Vale lembrar que o Rio de Janeiro tem vocação para se tornar um grande polo gerador de energia e referência na transição energética do país, com uma matriz mais diversificada e limpa. Itaboraí terá um papel fundamental neste segmento", afirmou.



Acompanhado do prefeito da cidade, Marcelo Delaroli, do deputado federal Altineu Côrtes, além de outras autoridades. Segundo Castro o estado tem elaborado mapas sobre o potencial de geração de energia limpa (solar, eólica, biogás e hidrogênio) e estabelecido parcerias com empresas importantes do setor para projetos pioneiros. O governador lembrou ainda que, este ano, foi assinado um Memorando de Entendimento com a White Martins para viabilizar a produção de hidrogênio verde no estado.



Restaurante do Povo e ampliação do Segurança Presente



Durante a caminhada, o governador anunciou também que, em uma próxima gestão, Itaboraí vai ganhar um Restaurante do Povo, com café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1, além de um Café do Trabalhador. Já na área de Segurança, o município terá a sua base do Segurança Presente ampliada.