Eduardo Paes e Lula - VINICIUS LIMA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Eduardo Paes e LulaVINICIUS LIMA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/09/2022 14:01 | Atualizado 25/09/2022 14:07

Em evento realizado na quadra da Portela, zona norte do Rio, neste domingo, 25, o prefeito Eduardo Paes oficializou o seu apoio ao ex-presidente na corrida presidencial. Com marchinhas, bateria de escola de samba e porta-bandeiras, o ato, denominado de "O Rio abraça Lula", teve o objetivo de fortalecer a candidatura petista na reta final da campanha.

Lula centra sua atenção agora no sudeste visando vencer a eleição ainda no primeiro turno. A cidade maravilhosa é um importante ponto de atenção da campanha na medida em que no estado as pesquisas demonstram um placar apertado com Bolsonaro. O petista, 40%, e o atual presidente, 38%.

No comício, Luiz Inácio Lula da Silva declarou que Eduardo Paes é o "melhor aliado do PSD e o melhor aliado do Lula". Já Paes, iniciou o seu discurso afirmando que estava nervoso em "poder viver esse momento histórico do país". "Eu pensei que é muita arrogância achar que eu poderia dar um voto ao Lula, ele é muito maior que qualquer político", declarou.

Na quadra, Lula pediu para que seus eleitores não tentem convencer "os fanáticos bolsonaristas" e sim aqueles que ainda não decidiram em quem votar. "Foco nas abstenções e votos nulos, decreto para arma não! Sim para dar livros para as crianças. A nossa arma vai ser o conhecimento. Dia 2 de outubro é o dia de dizer que os poderosos tentaram, mas a primavera chegou. Não ao cheiro de pólvora e sim ao das rosas", declarou.

Com críticas ao atual Governo, o candidato petista alegou que quer ser eleito para "governar e recuperar o direito do povo trabalhar, comer, estudar e ter acesso a cultura e uma casa". "Eu vou tomar posse e vou dar um decreto acabando com os sigilos do Bolsonaro. Ele vai ter que explicar esse orçamento secreto, é a primeira vez na história do Brasil que o presidente não controla o orçamento. Eu não quero ficar com picuinha igual ele, eu quero ser presidente do Brasil para governar! Vou retomar o Minha Casa Minha Vida, a Carteira Verde e Amarela só serviu para aumentar a informalidade, nós vamos valorizar a CLT e repactuar a relação entre capital e trabalho. Vamos criar linha de microcrédito para pequenas empresas e cooperativas via BNDES e melhorar os indicadores econômicos", afirmou Lula.

Aliança com samba

No evento, estavam presentes políticos da coligação como Benedita da Silva, Marcelo Freixo, Jandira Feghali, Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante e personalidades conhecidas do samba como Tia Surica da Portela. Desde as 8:30 da manhã já era grande a aglomeração de pessoas na quadra da escola de samba que logo ficou totalmente lotada, do lado de fora foi colocado um telão para os que não conseguiram entrar. Lula chegou na quadra pouco depois das 11h acompanhado de Paes e da Tia Surica da Portela, recepcionado por um público que não parou de entoar gritos de vitória no primeiro turno.

A cantora Marina Iris iniciou com o Hino Nacional, em seguida, Tia Surica, mais conhecida integrante da Velha Guarda, "coroou" o ex-presidente com um chapéu panamá e declarou que se Lula ganhar no primeiro turno "vai ter felicidades para todo mundo". Para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o petista tem uma chance de ganhar essa eleição no dia 2: "Mas, para isso temos que nos informar. Temos muitos votos indecisos ainda que temos que disputar", comentou.

Com alianças diferentes no Rio, Paes promoveu Felipe Santa Cruz, vice na chapa de Neves, que estava presente mas não discursou por causa do apoio de Lula a Freixo. Segundo o prefeito da capital fluminense, a cidade tem enfrentado dificuldades em conversar com o atual presidente para captar recursos: "Estamos vivendo uma ruptura do pacto federativo. Na época do Lula eu ia sempre a Brasília para conseguir recursos, agora fui a Brasília duas vezes e não conversei com Bolsonaro. Os repasses para as prefeituras estão prejudicados. Por isso, quero falar como carioca: independente dos votos para deputado, governador e senador, o único político que tem a noção da devida importância do Rio de Janeiro é Lula", afirmou Paes.

O candidato ao Senado, André Ceciliano, saudou o público presente, Luiz Inácio Lula da Silva e agradeceu o " carinho e atenção de Eduardo Paes". "Você e Lula já jogaram juntos e foi o melhor momento do Rio. A gente precisa trazer de volta o amor e a alegria e eu estarei ao lado do presidente Lula porque eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores mesmo nos piores momentos", declarou o postulante.