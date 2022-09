Confira a agenda completa para este domingo - Divulgação / O Dia

Confira a agenda completa para este domingoDivulgação / O Dia

Publicado 25/09/2022 11:51

Os candidatos têm atividades de campanha bem diversificadas neste último domingo de campanha. Confira a agenda!

Cláudio Castro (PL)

Pela manhã, o candidato à reeleição ao Governo do Estado caminhou com mulheres em Copacabana

Cyro Garcia (PSTU)

O candidato participa de roda de conversa no Centro Cultural Quilombo Agbara Dudu, em Madureira, a partir de meio-dia. O Agbara Dudu fica na rua Sérgio de Oliveira, nº4.

Eduardo Serra (PCB)

Serra reservou o domingo para a caravana de visita ao Quilombo de Santana em Quatis

Luiz Eugênio (PCO)

O candidato ainda não informou sua agenda para este domingo.

Juliete (UP)

Às 9h a postulante esteve em caminhada na Feira de Saracuruna em Duque de Caxias. 14h fará um comício doméstico no Vidigal e às 16h no Bar do Papa, em Cascadura.

Marcelo Freixo (PSB)

Freixo e Lula (PT), candidatos ao governo do Rio de Janeiro e à Presidência da República, realizarão encontro com influenciadores na tarde deste domingo, às 16h, no Windsor Guanabara Hotel, na Avenida Presidente Vargas, 392, Centro.

Paulo Ganime (NOVO/ RJ)

Às 10h fez caminhada na Orla de Copacabana. 13h - Participa da feijoada da candidata a Deputada Federal Kath ( NOVO-RJ), na quadra da escola de samba São Clemente. 18h30 - Participa da abertura do Rio Oil & Gás 2022

Rodrigo Neves (PDT)

9h - Caminhada com Ciro Gomes pela orla de Copacabana

Wilson Witzel (PMB)

O candidato ainda não informou sua agenda para esta terça.