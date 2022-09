Ciro iniciou seu domingo na Caminhada da Rosa Vermelha em Copacabana - Divulgação / PDT

Publicado 25/09/2022 16:21

Assim como Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) também escolheu passar o seu último domingo de campanha, 25, no Rio de Janeiro. O candidato participou de uma caminhada no bairro de Copacabana pela manhã, que denominou “Caminhada da Rosa Vermelha” e depois, seguiu para a comunidade da Rocinha.



Em Copacabana, o postulante estava acompanhado da sua vice Ana Paula Matos, do presidente da legenda Carlos Lupi e de Rodrigo Neves, candidato ao Governo pelo PDT no Rio. Para Ciro, o atual modelo econômico do Rio não é o ideal. “O que eu tenho para oferecer para o Rio é uma consolidação definitiva da dívida do Rio com a União em troca de um programa de investimento que veja concretamente os problemas do Rio. Reindustrialização forçada através dos complexos industriais de petróleo, gás e bioenergia, vocação natural do Rio, e uma economia criativa”,, declara.



Após a caminhada, Ciro realizou um comício na Rocinha ao lado de Cabo Daciolo, candidato ao Senado pelo PDT no Rio. O pedestista aproveitou para falar sobre sua proposta para promover nas comunidades de todo o Brasil o programa de Reforma Urbana e Regularização Fundiária, que “vai legalizar a posse das casas e de terrenos, além de financiar, em até 10 anos, a reforma de moradias populares, contratando mão- de-obra das próprias comunidades”, explica.



Para o candidato, o governo federal “destratou” o Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. “Lamentavelmente estão todos alienados, todos não digo, mas uma parte importante não entende que o que aconteceu com o Rio não aconteceria se não fosse o desastrado comportamento do governo federal nos últimos 20 anos”, afirmou.



No final, o postulante subiu o morro a pé e seguiu até a sede de uma associação de moradores, no alto da comunidade, onde conversou com a população. Ciro foi o único candidato a presidente que visitou a Rocinha este ano.