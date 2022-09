Lula e Freixo reúnem influenciadores em mega reunião no Centro do Rio - Márcio Menasce / Divulgação

Publicado 26/09/2022 10:07

Atores, cantores, artistas e influenciadores digitais estiveram presentes na mega reunião promovida pelo candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB) e pelo ex-presidente Lula (PT), candidato à sucessão de Jair Bolsonaro nas eleições de 2 de outubro, no Centro do Rio.

Felipe Neto, Fabio Porchat, Jeferson Monteiro, Gregório Duvivier, Nath Finanças, Anielle Franco, Valen Bandeira, Luana Xavier, Gabi Oliveira, Raull Santiago, Raphael Logam e Antonio Tabet foram alguns dos que passaram por lá para demonstrar apoio aos dois candidatos.

"Reunimos gente aqui que dialoga com muita gente, e que não fala somente de um único lugar. Temos pessoas que nunca votaram no Lula, gente que vai votar pela primeira vez agora”, afirmou Freixo. “A gente sempre soube que as campanhas acontecem nas ruas, e agora estão nas redes sociais também. E o que tivemos aqui são pessoas potentes nas redes sociais e que vão ser essenciais na luta contra a onda de desinformação que vamos enfrentar", completou.

Salvação pela Cultura

Durante o evento, Lula apontou que uma das formas para acabar com a violência no país deve ser com a cultura. "O que está faltando no Brasil não é polícia, é o estado presente na comunidade. Com educação, lazer, cultura, água tratada e esgoto ia ter menos bala perdida nas comunidades", disse o ex-presidente, completando em seguida: "O meu governo foi o que mais investiu aqui no Rio. Nós precisamos tirar o Rio de Janeiro das páginas policiais e colocar nas páginas da cultura, desenvolvendo o ambiente criativo do estado. Temos que cuidar do povo e aqui o Freixo é o meu parceiro para fazer o Rio voltar a ser grande de novo", afirmou.