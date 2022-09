Live Brasil da Esperança marca a última semana de campanha eleitoral do candidato Lula - Divulgação / Redes Sociais

Publicado 26/09/2022 18:58

A poucos dias das eleições, artistas e figuras públicas participaram do evento Brasil da Esperança, em apoio à candidatura de Lula (PT), na tarde desta segunda (26), em Anhembi (SP). Transmitido pelas redes sociais do candidato e apresentado pela atriz Thalma de Freitas e o artista plástico Murilo Ribeiro, o Falamuka, o encontro teve como objetivo atrair votos para eleger o petista já no primeiro turno.



Ao chegar no local, o ex-presidente conversou com os influenciadores João Luiz Pedrosa e Foquinha sobre suas expectativas para o evento: “O Brasil está chegando a um momento histórico, esperado por muita gente, da possibilidade de recuperar o prazer de viver, o prazer de ser feliz, o prazer de reconquistar a democracia. É muito importante e acho que hoje é o começo de um dia muito especial. Hoje nós estamos começando a construir de verdade o Brasil da esperança.”



Logo em seguida, o vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), falou sobre a possibilidade de vencer as eleições no primeiro turno: “É possível ganhar no primeiro turno. A gente percebe que a campanha está crescendo no Brasil todo. Uma adesão cada vez maior”.



No palco, a esposa do ex-presidente Janja Lula da Silva fez um discurso de paz: “Agora é a hora de conversar com aquele vizinho, com aquela vizinha que a gente brigou em 2018. É hora do amor, da união” e completou dizendo “a gente é o Brasil que vai combater a fome novamente, é o Brasil que vai voltar a comer três vezes por dia.”



A coordenadora da campanha Lula-Alckmin e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reafirmou a importância do voto para ganhar a eleição: “Ganhar uma eleição exige o voto na urna. Exige o voto contado. Esses cinco dias serão fundamentais para nós. Nós precisamos conquistar mais votos. Tem uma parcela grande de pessoas que não votam e nós precisamos conquistar essas pessoas e dizer que se ela não vota, alguém decide a vida dela.” E conclamou os apoiadores a conversarem com pessoas indecisas: “Nós precisamos que as pessoas votem, votem para eleger Luiz Inácio Lula da Silva”, declarou.



O evento contou com mensagens em vídeo de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Fernanda Abreu, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, Emicida e Chico César. Dentre os artistas que estiveram presentes no encontro, estavam a atriz Mônica Martelli, o apresentador Paulo Vieira, Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Paulo Miklos, Valeska Popozuda, Marcelo Jeneci e Ariadna.



A live Brasil da Esperança ficou em primeiro no trending topics do Twitter. Outra hashtag que ficou entre os assuntos mais da rede social foi “Lula no primeiro turno” e, na contra mão, “Brasil vota 22”.