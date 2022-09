Lula e Bolsonaro estão na reta final da campanha - reprodução

Publicado 26/09/2022 18:43

A nova pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (26), mostra que Lula (PT) se aproximou de uma vitória no primeiro turno, caso a intenção de voto dos eleitores seja mantida até domingo (2). O levantamento, encomendado pela Rede Globo, mostra o petista com 48% das intenções de voto na modalidade estimulada, contra 31% do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%, e Simone Tebet (MDB), 5%.

Foram ouvidas 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



Levando-se em consideração apenas os votos válidos (excluídos brancos e nulos) Lula aparece com 52% contra 34% de Bolsonaro, o que daria a vitória ao candidato petista já no primeiro turno.

Neste cenário, a disputa se torna cada vez mais acirrada com as atenções se voltando para os votos úteis. O foco da candidatura de Lula agora é a busca pelos votos nulos e brancos, assim como para convencer aqueles que pretendem se abster de irem votar. Em ato realizado ontem na quadra da Portela no Rio de Janeiro o tom dos discursos foi de que a militância deva investir nesta faixa do eleitorado.

Em comparação ao levantamento do Ipec de dia 19 setembro, Lula oscilou um ponto percentual para cima, enquanto Bolsonaro se manteve com a mesma pontuação. Já Ciro Gomes oscilou um ponto para baixo, e Tebet seguiu com os mesmos 5%. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados o nome dos candidatos Lula desce um ponto percentual, ficando com 47% dos votos, e Bolsonaro com os mesmos 31%.

Confira abaixo os números da pesquisa.



Lula (PT): 48% (47% na pesquisa anterior, de 19 de setembro)



Jair Bolsonaro (PL): 31% (31% na pesquisa anterior)



Ciro Gomes (PDT): 6% (7% na pesquisa anterior)



Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)



Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)



Felipe d’Avila (Novo): 1% (0% na pesquisa anterior)



Vera Lúcia (PSTU): 0% (0% na pesquisa anterior)



Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior)



Padre Kelmon (PTB): 0% (0% na pesquisa anterior)



Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)



Constituinte Eymael (DC): - (0% na pesquisa anterior)



Branco/nulo: 4% (5% na pesquisa anterior)



Não sabe/não respondeu: 4% (4% na pesquisa anterior)

Segundo turno



Lula (PT): 54% (54% na pesquisa anterior, de 19 de setembro)



Bolsonaro (PL): 35% (35% na pesquisa anterior)



Branco/nulo: 8%



Não sabe/não respondeu: 3%