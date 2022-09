Eleições

Propaganda eleitoral encerra na quinta; saiba últimos prazos da Justiça Eleitoral

Na quinta-feira, 29, serão veiculadas as últimas propagandas no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão relativas ao primeiro turno.

Publicado 26/09/2022 20:31 | Atualizado há 48 minutos