Tribunal Contas da União (TCU) prepara a realização de uma auditoria em tempo real de 540 urnas no País. - Antonio Augusto/Ascom/TSE

Publicado 26/09/2022 22:07

O Tribunal Contas da União (TCU) prepara a realização de uma auditoria em tempo real de 540 urnas no País. A ideia é oferecer um processo de checagem dos resultados de maneira mais rápida. A divulgação deste procedimento, contudo, só acontecerá caso surja um cenário de contestação dos resultados da apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral.

O procedimento divulgado ontem pelo vice-presidente da Corte, Bruno Dantas, funcionará como uma etapa adicional de auditabilidade do sistema eletrônico de votação. O TCU já havia anunciado a realização de um processo de inspeção mais aprofundado em 4.161 urnas, com divulgação dos resultados em novembro. Como revelou o Estadão, essa auditoria servirá para "fiscalizar" a apuração paralela proposta pelas Forças Armadas.

Os militares têm feito questionamentos constantes ao TSE sobre o modelo de votação brasileiro. A cobrança dos militares foi usada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, para reforçar seu discurso de levantar dúvidas sobre a urna eletrônica mesmo sem provas.

"É importante que uma instituição como o TCU se pronuncie em caso de alguma intercorrência", afirmou Dantas. Segundo o ministro, partiu dos auditores do TCU a proposta de realizar uma inspeção adicional. O ministro esteve com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também ontem. No encontro, eles discutiram detalhes do novo procedimento de auditoria e como o anúncio seria feito. "Não estamos fazendo apuração, exatamente por isso não divulgaremos números e não divulgaremos essa checagem imediatamente", disse Dantas.

Tempo real

A auditoria do TCU em tempo real focará na checagem do resultado divulgado pelo TSE com os boletins que são impressos por todas as urnas eletrônicas ao fim da votação. Esses boletins são colados na porta de casa seção eleitoral e informam quantos votos foram dados para cada candidato.

A Corte de Contas vai deslocar dois técnicos para irem a 20 locais de votação selecionados aleatoriamente em cada um dos 26 Estados e no Distrito Federal, onde farão a captação dos boletins para conferir as informações.