Na última semana de campanha antes do primeiro turno, candidatos fazem campanha no Sudeste e no NordesteDivulgação / O Dia

Publicado 27/09/2022 08:23

Os compromissos dos 11 candidatos à presidência para esta terça-feira (27) estão concentrados no Sudeste e Nordeste. Nas agendas estão entrevistas, reuniões e corpo a corpo com eleitores.



Ciro Gomes (PDT) tem encontro com a militância e candidatos do PDT, às 11h, em Taboão da Serra (SP). Às 19h30, o pedetista concede entrevista à TV Record e às 20h45 transmite live.



Felipe D’Avila (Novo) participa de entrevista para o site Congresso em Foco, às 11h.



Jair Bolsonaro (PL) terá atividades de campanha em Petrolina/PE e Juazeiro/BA.



Leo Pericles (UP) cumpre agenda em Belo Horizonte, onde faz panfletagem na Universidade Federal de Minas Gerais, às 17h. Em seguida, às 17h30, participa de debate na arena da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Às 19h30, o candidato vai a outro debate com foco em universidades privadas, na PUC do Coreu.



Lula (PT) terá encontro em São Paulo com representantes do segmento do esporte no país, como atletas, ex-atletas, jornalistas, profissionais e dirigentes, às 10h.



Pela manhã e à tarde, Padre Kelmon (PTB) tem gravações de imagens em pontos do Rio de Janeiro para produção de conteúdos da campanha. Às 18h, o postulante concede entrevista para Leda Nagle, no canal da jornalista, no YouTube.



Simone Tebet (MDB) realiza caminhada em São Bernardo do Campo (SP), às 16h, e, às 20h, participa de sabatina na rádio Jovem Pan.



Sofia Manzano (PCB) grava, às 10h, vídeos para a campanha eleitoral e, às 17h, faz live no Avesso Podcast com Ferréz.



Soraya Thronicke (União) cumpre agenda em São Paulo. Às 8h a postulante visitou a Casa Hunter e, às 10h, grava material para o programa eleitoral gratuito. À tarde concede entrevista on-line para o programa Jogo Político do Jornal O Povo, às 14h30. No final do dia, às 18h, a postulante participa de entrevista on-line para o Jornal da Sucesso - 2ª Edição da Rádio Sucesso News. Às 19h30, participa de live e às 22h30 concede entrevista ao programa Headline News da TV Jovem Pan.



Vera (PSTU) participa de panfletagem no Canto da Viração em São Luis (MA), às 17h, e, às 18h, participa de live com o Portal Alma Preta no Instagram.

Constituinte Eymael (DC) não teve a agenda divulgada.