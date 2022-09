A hastag #FreixoNaGlobo fica entre os sete assuntos mais comentados do Brasil - Jeremy Bezanger/Unsplash

Publicado 27/09/2022 22:52 | Atualizado 27/09/2022 23:08

Com pouco mais de 30 minutos do início do último debate do primeiro turno entre os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Hastags sobre o assunto dominam as menções no Twitter, o nome "Freixo" ficou em segundo lugar com mais de 11 mil tweets, "Rodrigo Neves" assumiu o quarto lugar com mais de mil menções. A hastag #FreixoNaGlobo ficou entre os sete assuntos mais comentados do Brasil, com mais de quatro mil tweets.

Usuários da plataforma comentam desempenho dos postulantes. Confira alguns comentários: