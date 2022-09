Cláudio Castro participa de café da manhã com empresários do setor automotivo - Rafael Campos

29/09/2022

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Estado, Cláudio Castro, afirmou, nesta quinta-feira, 29, que, se for reeleito, pretende tornar o Rio mais competitivo para atrair mais empresas do setor automotivo. O anúncio foi feito durante reunião com representantes de concessionárias de veículos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O governador prometeu ampliar as políticas de redução de carga tributária e investimentos em infraestrutura e logística.

“Prorrogamos o Riolog, lei que desonera o setor atacadista, tornando as empresas fluminenses mais competitivas. Além disso, estendemos o alcance dos benefícios do Polo Metal Mecânico para mais empresas, fortalecendo a cadeia produtiva do segmento. Isso nos permite projetar no Rio de Janeiro um hub de logística e distribuição de produtos. Estamos atentos às dificuldades do setor”, afirmou Cláudio Castro.

O setor automotivo movimenta R$ 40 bilhões no Estado do Rio. Muito afetado pela crise da Covid-19, aos poucos tem apresentado fortes sinais de recuperação e hoje é o 4° colocado do país em número de veículos emplacados. No encontro com representantes do setor, Castro recebeu algumas propostas para incrementar ainda mais o crescimento do segmento.

“A indústria automotiva é importantíssima para o Estado, não só por conta da arrecadação que proporciona, mas porque emprega muita gente. Depois de um longo período de crise, estamos fazendo o setor voltar a crescer, o que vem fazendo com que as empresas retomem os seus investimentos e novas empresas queiram se instalar no Rio de Janeiro. Só a Nissan, por exemplo, pretende investir mais de R$ 1,5 bilhão no Estado”, concluiu o candidato.