Evento aconteceu no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio de JaneiroReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/09/2022 14:22 | Atualizado 29/09/2022 16:25

Na noite desta quarta-feira (28), artistas, intelectuais, políticos e representantes de universidades se reuniram no Teatro Casa Grande, no Leblon, para um ato de apoio à candidatura de André Ceciliano (PT) ao Senado.



Além de políticos e diretores partidários e sindicais, também compareceram ao evento personalidades como a cantora Joanna, o compositor Wagner Tiso, a atriz Ângela Ribeiro, o cantor Carlos Dafé, o cineasta João Ximenes Braga, o ex-ministro da Igualdade Racial Eloi Ferreira e o filho do cartunista Henfil, Ivan Cosenza.



O postulante disse aos apoiadores não ter dúvidas de que no dia 2 de outubro será eleito “um senador que é um trabalhador, dedicado, que ama o Rio de Janeiro e conhece cada região do estado.



Ceciliano também conclamou os apoiadores a “conquistar mais votos”: “Historicamente, esse é o último voto do eleitor e muitos ainda não sabem em quem votar. Não tenho dúvida que estamos crescendo. Essa é a hora de irmos para as ruas conquistar mais votos!”



Durante o encontro, o candidato apresentou seus trabalhos como deputado estadual para a área da cultura. O petista é autor da lei estadual do ICMS, que garante recursos para espetáculos nacionais no Rio. O petista também foi o responsável por transformar o Cais do Valongo e o Sítio Burle Marx em Patrimônio Cultural do Rio.



Sua gestão como prefeito de Paracambi, na Baixada Fluminense, também foi mencionada durante o evento. Ceciliano criou a Fábrica do Conhecimento, com oferta de cursos técnicos, graduação e pós-graduação, e também uma unidade da Escola de Música Villa-Lobos.



A professora da PUC-RJ Gisele Cittadino disse que “a educação está no DNA” do candidato: “quem não conhece Paracambi, vale a pena conhecer a Fábrica do Conhecimento. Paracambi é provavelmente a única cidade da Baixada que vende instrumentos musicais. Isso por causa da fábrica”, declarou.



O antropólogo Luiz Eduardo Soares também esteve no evento e destacou a “coragem” de Ceciliano: “foi com a incrível coragem de ser simples e gentil que André impediu que a esmagadora maioria bolsonarista na Alerj fizesse avançar suas pautas conservadoras. O triunfo foi resistir em tempos tão sombrios e em meio a uma tempestade fascistoide”. Anteriormente, Soares já havia declarado apoio ao petista com a carta “O que eu sei sobre André Ceciliano”.