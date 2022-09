Pesquisa mostra cenário estável para eleições no próximo domingo - Antonio Augusto/Ascom/TSE

Pesquisa mostra cenário estável para eleições no próximo domingoAntonio Augusto/Ascom/TSE

Publicado 29/09/2022 15:21

Nova pesquisa da empresa Intelligence Pesquisa e Comunicação divulgada nesta quinta-feira, 29, mostra o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com 34% das intenções de voto na pesquisa espontânea e 41% na estimulada. Em segundo lugar aparece Jair Bolsonaro (PL), com 30% na espontânea e 35% na estimulada. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem empatados em terceiro lugar, ambos com 3% na pesquisa espontânea e 4% na estimulada, seguidos por Soraya Thronicke, com 1% nas duas pesquisas. Votos brancos e nulos somaram 15% e 11%, respectivamente. Não sabem ou não responderam, 14% na espontânea e 4% na estimulada.

Para o governo do Rio, a pesquisa mostra que o candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) mantém a liderança, com 32% das intenções de voto na pesquisa espontânea e 40% na estimulada. Marcelo Freixo (PSB) vem em segundo lugar, com 20% e 26%, respectivamente. O pedetista Rodrigo Neves aparece na terceira colocação, com 3% na pesquisa espontânea e 5% na estimulada.

Cyro Garcia (PSTU), Paulo Ganime (Novo), Eduardo Serra (PCB) e Juliete Pantoja (UP) aparecem empatados em quarto lugar com 1% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Brancos e nulos somam 18%, e não sabem ou não responderam, 23%.

Na pesquisa estimulada, Cyro Garcia e Paulo Ganime empatam em quarto lugar com 2% das intenções de voto, enquanto Eduardo Serra e Juliete Pantoja dividem a quinta colocação, com 1% cada. Brancos e nulos somam 13% e não sabem ou não responderam, 10%.

Mais uma vez, a pesquisa quis saber como ficariam os candidatos ao governo do Estado com o apoio presidencial. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Cláudio Castro mantém a liderança, com 43% das intenções de voto. O candidato de Lula, Marcelo Freixo, ficou com 31% e Rodrigo Neves, que conta com o apoio de Ciro Gomes, aparece com 6%. Brancos e nulos somaram 12% e não sabem ou não responderam, 8%.

Para o Senado, a pesquisa mostrou que Romário (PL) segue disparado em primeiro lugar, com 28% das intenções de voto, seguido por André Ceciliano (PT), com 12%. Alessandro Molon (PSB) e Clarissa Garotinho (União Brasil) aparecem empatados em terceiro lugar, com 10%. Cabo Daciolo (PDT) tem 6% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 15%, e não sabem ou não responderam, 19%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de setembro e ouviu 1.200 pessoas com idade igual ou superior a 16 anos. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07640/2022.