Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro 36% revela última pesquisa Datafolha - Divulgação / O Dia

Publicado 29/09/2022 19:12

Faltando apenas três dias para o primeiro turno das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa para o Palácio do Planalto com 50% dos votos válidos, de acordo com a última pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29). O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) soma 36%, Ciro Gomes (PDT) com 6% e Simone Tebet (MDB) com 5%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Quem tiver 50% mais um voto sai vencedor ainda no primeiro turno.



No levantamento total de votos, tanto Lula como Bolsonaro oscilaram um ponto positivo, chegando, respectivamente, a 48% e 34% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada em 15 de setembro, os candidatos tinham 47% e 33%, respectivamente. Ciro Gomes perdeu 1 ponto, ficando com 6%, enquanto Simone Tebet se manteve estável com 5%. A pesquisa também aponta 2% de eleitores indecisos, enquanto brancos e nulos somam 3%.



Também foi divulgado que 85% dos eleitores já decidiram em quem votará para presidente. Em contrapartida, 15% afirmam o voto pode mudar. Anteriormente, na semana passada, o resultado era de 81% e 18%, respectivamente.



2º turno



Em um possível 2º turno, o instituto revelou que Lula mantém uma vantagem sobre Bolsonaro de 15 pontos. O petista tem 54% e Bolsonaro 39%.



Como tentativa de vencer o pleito já no primeiro turno, o PT tem feito uma campanha forte pelo voto útil, lançando mão de peças publicitárias, vídeos e lives com a participação de artistas, personalidades e políticos.



A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Folha e pela TV Globo e está registrada sob número BR-09479/2022 no TSE. Entre os dias 27 e 29 de setembro foram entrevistadas 6.800 pessoas em 332 cidades do país.