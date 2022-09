Cláudio Castro (PL) mantém a liderança com 44% e em segundo lugar, Marcelo Freixo (PSB) aparece com 31% das intenções de voto - Divulgação

Cláudio Castro (PL) mantém a liderança com 44% e em segundo lugar, Marcelo Freixo (PSB) aparece com 31% das intenções de votoDivulgação

Publicado 29/09/2022 19:43 | Atualizado 29/09/2022 19:48

A três dias da eleição, Cláudio Castro (PL) mantém a liderança com 44% na disputa pelo Palácio de Guanabara. Em segundo lugar, Marcelo Freixo (PSB) aparece com 31% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira, 29. Com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou menos, o cálculo exclui os entrevistados que declararam votar nulo (10%) ou indecisos (9%).



Em terceiro lugar aparece Rodrigo Neves (PDT), com 11%; seguido por Paulo Ganime (Novo) com 4%, Cyro Garcia (PSTU), com 3%; e Juliete Pantoja (UP), Wilson Witzel (PMB) e Eduardo Serra (PCB) com 2%.



Veja abaixo os resultados do 1º turno com todos os candidatos na intenção de voto, votos válidos:



Cláudio Castro (PL): 44% – tinha 45% no levantamento anterior

Marcelo Freixo (PSB): 31% – tinha 33% no levantamento anterior

Rodrigo Neves (PDT): 11% – tinha 10% no levantamento anterior

Paulo Ganime (Novo): 4% – 2% no levantamento anterior

Cyro Garcia (PSTU): 3% – 2% no levantamento anterior

Wilson Witzel (PMB): 2% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior

Eduardo Serra (PCB): 2% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior

Juliete Pantoja (UP): 2% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior

Luiz Eugênio (PCO): permanece com 1%



O Instituto perguntou se o eleitor está decidido em relação a seu voto para governador. 70% afirmou que está totalmente decidido, contra 12% que acredita que ainda pode mudar. O quadro permanece estável em relação à simulação de segundo turno. Castro (46%) e Freixo (38%) aparecem com a mesma intenção de voto do último levantamento, realizado em 22 de setembro. O Instituto perguntou também a opinião dos eleitores sobre o governo do atual governador, para 32% é ótimo/bom, 38% responderam regular e 23% considera péssimo.



A pesquisa espontânea, isto é, sem mostrar a lista de candidatos, também segue em estabilidade em relação à semana passada. Castro foi citado por 25% dos entrevistados, e Freixo, por 18%. Neves foi mencionado por 4%, e Paulo Ganime (Novo), 1%. 35% não souberam responder 35%.



SENADO

O senador Romário (PL), que busca a reeleição, segue à frente no Rio de Janeiro com 37% dos votos, seguido por Alessandro Molon (PSB) com 18%, Clarissa Garotinho (União Brasil) 16%. Daniel Silveira e André Ceciliano seguem empatados com 10%.



Veja abaixo os resultados com todos à Câmara Alta:



Romário (PL): 37% – tinha 41% no levantamento anterior

Alessandro Molon (PSB): 18% – tinha 16% no levantamento anterior

Clarissa Garotinho (União Brasil): 16% – tinha 13% no levantamento anterior

Daniel Silveira (PTB): 10% – tinha 11% no levantamento anterior

André Ceciliano (PT): 10% – tinha 8% no levantamento anterior

Cabo Daciolo (PDT): 7% – tinha 8% no levantamento anterior

Prof. Helvio Costa (DC): 1% – tinha 0% no levantamento anterior

Bárbara Sinedino (PSTU): 1% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior

Raul (UP): 0% – tinha 1% no levantamento anterior

Itagiba (Avante): 0% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior





A pesquisa foi realizada do dia 27 a 29 e entrevistou 1.500 eleitores no estado. O levantamento está registrado no TSE sob o número RJ-03260/2022.