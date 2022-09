Ganime falou sobre sua estratégia na reta final da campanha - Divulgação

Publicado 29/09/2022 17:46

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime, percorreu a Região Sul Fluminense nesta quinta-feira, 29. Acompanhado da esposa Sara Ganime, de candidatos a deputados do partido e apoiadores.

O postulante começou o dia com uma caminhada no Centro de Barra Mansa, ele cumprimentou os eleitores e apresentou suas propostas para desenvolver a Economia para recuperar os empregos na região. "Em Barra Mansa, nós vamos implantar um pólo tecnológico para estimular o desenvolvimento regional e reforçar o policiamento na cidade para retirar o domínio do crime organizado, inclusive da área de Vila Delgado. Um Estado forte precisa de um interior forte. O interior terá atenção especial no meu governo, assim como teve no meu mandato de deputado federal. A gente precisa desenvolver a economia de cada região do Rio de Janeiro", afirmou.



De lá, Ganime seguiu para a Praça Brasil, em Volta Redonda, onde caminhou por vários bairros do município. "Nós precisamos atrair investimentos para criar novos postos de trabalho gerando emprego e renda para a população de Volta Redonda e da região, fortalecer a Faetec e garantir uma estrutura melhor para os policiais", concluiu.



Ganime também falou sobre sua estratégia na reta final da campanha. "Vamos virar voto a voto e mostrar para as pessoas que nós temos dois turnos e que é possível votar no melhor. Não precisa votar no menos pior. O eleitor pode escolher com a garantia que vai votar em um candidato ficha limpa, Paulo Ganime 30" , ressaltou o candidato.