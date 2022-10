Paulo Ganime (Novo) faz corpo a corpo com eleitores no último dia de campanha - Divulgação

Publicado 01/10/2022 16:28

O candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro Paulo Ganime (Novo) começou seu último dia de campanha para o primeiro turno visitando o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, na Zona Norte da capital.

Na manhã deste sábado, 1º, Ganime chegou ao Cadeg acompanhado do vereador Pedro Duarte (Novo) para um corpo a corpo com eleitores. "A nossa pauta junto com a segurança pública é a geração de emprego e renda, facilitar a vida daqueles que querem gerar empregos e daqueles que querem trabalhar. Menos burocracia, mais liberdade econômica e redução da carga tributária", ressaltou Ganime.

Depois, Ganime seguiu para o município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na companhia da esposa, Sara Ganime, e de apoiadores. "O Rio de Janeiro está em uma situação muito ruim. Foram décadas de má gestão e corrupção. Nós estamos em crise fiscal, mas a gente acredita que com todas as riquezas do Rio, tanto natural como humana, é possível retomar a recuperação do Estado", afirmou Ganime.

O candidato encerra a agenda de compromissos em Madureira, em um novo corpo a corpo com eleitores.