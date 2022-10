Daciolo foi a votação acompanhado de sua esposa, Cristiane Daciolo, e seus dois filhos - Divulgação

Publicado 02/10/2022 18:26 | Atualizado 02/10/2022 18:37

Rio - O candidato ao Senado pelo Rio de janeiro, Cabo Daciolo (PDT) votou por volta das 16h30 deste domingo (2) no Colégio Santa Mônica, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Daciolo foi a votação acompanhado de sua esposa, Cristiane Daciolo, e seus dois filhos.



Na chegada ao colégio, o candidato enfrentou uma fila de aproximadamente duas horas, onde conversou com outros eleitores que aguardavam sua vez de votar. Após a votação, o candidato afirmou acreditar em uma grande “evolução espiritual” e que apenas o amor prevalecerá.



"A grande evolução do país ocorrerá quando tratarmos o próximo da maneira que gostaríamos de ser tratados. Com amor!” disse o candidato.



O candidato reforçou a confiança no Projeto Nacional de Desenvolvimento liderado por Ciro, e afirmou que o PDT chegará ao segundo turno nas disputas para presidente da República e governador fluminense. "Somos uma grande família com um propósito: colocar Rodrigo Neves na cadeira de governador". A chapa de Daciolo é composta por Luiz Eduardo Oliveira, conhecido como Negrogun, e Mara Hofans, como suplentes.



Até o momento desta publicação, apenas 0,13% das urnas do Rio de Janeiro foram apuradas. Cabo Daciolo aparece em sexto na votação, com 2,29% dos votos (238), atrás de André Ceciliano (PT), Clarissa (UNIÂO), Daniel Silveira (PTB), Alessandro Molon (PSB) e Romário (PL).



Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, 46 anos, é bombeiro militar e pastor evangélico. Nascido em Florianópolis (SC), Daciolo iniciou a trajetória como político em 2014, quando foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro (RJ) filiado ao PSOL. Em 2018, foi lançado pelo Patriota como candidato a Presidente da República e se tornou conhecido nacionalmente pelo seu desempenho nos debates eleitorais. Ele terminou a disputa em sexto lugar. Daciolo concorre pela primeira vez ao Senado pelo Rio de Janeiro (RJ) em 2022.