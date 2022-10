Luciano Huck e o filho Joaquim votaram no mesmo colégio eleitoral - Foto: Marcelo Sá barretto/AgNews

Publicado 02/10/2022 19:36

Rio - A demora nas filas de votação deste domingo foi assunto durante o "Domingão". Luciano Huck acompanhou o filho mais velho Joaquim, de 17 anos, em sua primeira eleição e revelou em seu programa que o rapaz perdeu um bom tempo esperando na fila errada.

fotogaleria "Primeira vez que votei com meu filho, eleitor de primeira viagem. Ele pegou a fila errada e só percebeu depois de 40 minutos. Falou 'pai, não tá andando", contou em papo com Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, no início do quadro "Batalha do Lip Sync".

O marido de Angélica ainda comentou a importância de assegurar o cumprimento do resultado do pleito. "Muito importante respeitar o resultado da eleição, a voz do povo é a voz de Deus", disse.