Politica - Eleiçoes 2022 - Movimentaçao para votaçao na Escola Municipal Rinaldo de Lamare, em Sao Conrado, zona sul do Rio, proximo a Rocinha. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/10/2022 19:31

Já passava das 18h quando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Elton Leme, informou que a votação ainda não tinha terminado. A declaração foi feita em uma coletiva de imprensa na sede do TRE-RJ, na noite deste domingo (2). Elton Leme disse que "a expectativa é de que a votação seja encerrada às 20h e que antes das 21h já tenhamos os resultados da votação no estado."

O presidente do TRE-RJ reforçou que a demora aconteceu devido a uma maior participação de eleitores, à coleta da biometria e por ser uma eleição para muitos cargos. "Quero crer que a presença maior seja pela consciência de exercer o direito ao voto", declarou.

Também identificaram a necessidade de investir mais no treinamento dos mesários. "As experiências do primeiro turno vão redundar em medidas concretas para o aperfeiçoamento do processo de votação", afirmou o presidente, que também elogiou a atuação do Gaese: "O reforço da segurança evitou qualquer tipo de ocorrência violenta". No primeiro turno, 16 mil policiais militares trabalharam para manter a segurança no Rio de Janeiro.

A procuradora regional eleitoral Neide Cardoso de Oliveira também participou da coletiva e falou sobre as ocorrências no 1º turno das eleições no estado fluminense.

De acordo com a procuradora, as eleições aconteceram sem nenhum episódio atípico. No total, foram registradas 43 ocorrências pelas polícias Federal, Civil e Rodoviária. Os registros foram de boca de urna, violação de sigilo, distribuição de santinhos, desordem e um eleitor tentou se passar por outro para votar. Houve também uma suspeita de compra de voto. Todas as 43 pessoas foram encaminhadas a uma delegacia, onde tiveram as ocorrências lavradas e em seguida foram liberadas.



Ao todo, 460 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas.



Saiba mais sobre as ocorrências durante as eleições



A Polícia Federal fez oito registros de ocorrência: seis bocas de urna, sendo quatro no Rio de Janeiro, uma em Angra dos Reis e outra em Petrópolis. Em Campos dos Goytacazes uma pessoa foi presa por violação de sigilo do voto (por foto) e também houve um registro por promoção de desordem dos trabalhos eleitorais. Em Duque de Caxias uma pessoa foi presa pela Polícia Rodoviária Federal por compra de votos.



Mas o maior número de ocorrências foi registrado pela Polícia Civil. Dos 34 registros, 31 foram referentes à boca de urna, sendo um candidato. Também ocorreu uma ocorrência por corrupção eleitoral e uma tentativa de falsidade ideológica (quando uma pessoa tenta assumir o lugar de outra). Em Carapebus, no interior do estado, um ônibus foi alvejado durante a madrugada.