Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno segundo projeçõesreprodução

Publicado 02/10/2022 20:35 | Atualizado 02/10/2022 20:58

Segundo projeção do Datafolha haverá segundo turno nas eleições presidenciais. A expectativa de que Lula pudesse vencer no primeiro turno, cenário possível pelas pesquisas divulgadas até ontem, ao que tudo indica não se confirmará.

No atual momento, Bolsonaro lidera as apurações em todos os estados das regiões Sul e Centro-Oeste. Além disso, na atual parcial da apuração, o atual presidente mantém 10% de vantagem em São Paulo. A votação no Sudeste do país parece ter sido decisiva para a mudança de cenário em relação ao que se projetava nas pesquisas durante o período eleitoral. O Nordeste, reduto de Lula, é a região do Brasil em que as apurações estão mais atrasadas. Confira abaixo a parcial da apuração:



Lula - 47,59%



Bolsonaro - 43,92%



Simone Tebet - 4,25%



Ciro Gomes - 3,06%